سوريا.. انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في حمص

أفادت وكالات أنباء عاجلة، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار مجهول المصدر داخل جامع الإمام علي (عليه السلام) في محافظة حمص وسط سوريا، في حادث أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول أسباب الانفجار أو حجم الأضرار والخسائر البشرية، فيما هرعت فرق الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار وتأمين المكان. وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل صحن المسجد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المبنى.

وأفادت تقارير محلية آخري أن انتحاري فجر نفسه داخل مسجد الإمام علي بحمص، مع وقوع العديد من الإصابات والضحايا بين المصلين.

وتعرضت محافظة حمص خلال السنوات الماضية لسلسلة من التفجيرات والهجمات، خاصة في مناطق كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة قبل أن تعود الحكومة السورية إلى السيطرة الكاملة عليها.

ورغم تحسن الوضع الأمني نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المحافظة ما تزال عرضة لأعمال عنف متفرقة تستهدف المدنيين والمؤسسات الدينية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق السورية.

يذكر أن جامع الإمام علي يعد من المعالم الدينية المهمة في حمص، ويشهد حضورًا كثيفًا من المصلين، ما يجعل أي حادث أمني داخله محل اهتمام واسع ويثير المخاوف من احتمال سقوط ضحايا.