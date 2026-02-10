في ذكرى ميلادها.. نعيمة واصفي ودعت زوجها بقصيدة مؤثرة وحفيدها فنان شهير

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة نعيمة وصفي ، والتي قدمت للسينما عدد من الأعمال الهامة ، بالاضافة الي اعمالها المسرحية الخالدة .

نشأة نعيمة وصفي

تربت وسط أسرة ميسورة الحال بقرية "ظاهر الجمال" التابعة لمركز "ديروط" في محافظة أسيوط ، وكان والدها محمد بك وصفي، مهندسًا ومديرًا لإحدى شركات الري الفرنسية، أما والدتها فكانت ربة منزل، ومنحدرة من أسرة تمتلك العديد من الأراضي الزراعية.

نشأت نعيمة وصفى وسط 5 إخوة، "3 بنات وولدين"، وحرص الأبوان على تعليمهم جميعًا، لذا سافرت الأسرة في أوائل الثلاثينيات بعد وفاة الوالد إلى القاهرة بصحبة الأم لمواصلة الدراسة الثانوية والجامعية هناك.

مسيرة نعيمة وصفي الفنية

التحقت نعيمة وصفى بمعهد المعلمات، ثم عملت فترة في مجال التدريس، لكنها لم تحب هذا المجال، فقررت دخول مجال الكتابة أولًا، حيث كانت تهوى الشعر والزجل منذ صغرها، وفازت بإحدى الجوائز عن قصة نُشرت لها في مجلة "أنا وأنت" عام 1948.

تعرفت نعيمة وصفى على الفنانة نجمة إبراهيم، التي شجعتها على دخول مجال الفن، وذلك بعدما ترددت "نعيمة" على المسارح، وبالفعل التحقت بمعهد التمثيل الذي أنشأه زكي طليمات، في منتصف الأربعينيات، وكانت هي الفتاة الوحيدة التي تخرجت في الدفعة الأولى من المعهد، وكان من زملائها الفنان صلاح منصور والفنان حمدي غيث والفنان شكري سرحان ، وقد تم تعيينها فيما بعد بفرقة المسرح الحديث، التي كونها ‏طليمات، ثم انتقلت للعمل بفرقة المسرح القومي، وقدمت العديد من المسرحيات مثل: "جلفدان هانم"، و"الناس اللي تحت"، و"شيء في صدري".

بعد افتتاح التليفزيون شاركت نعيمة وصفى بالتمثيل في الكثير من المسلسلات، من أشهرها "حكاية ميزو" مع سمير غانم، كما شاركت في العديد من الأفلام، وكان من أبرز أدوارها دور الخرساء في فيلم "رصيف نمرة 5" مع الفنان فريد شوقي، ودور الزوجة المكلومة في فيلم "واه إسلاماه"، التي انهالت ضربًا بـ"القبقاب" على شجرة الدر حتى ماتت، ودور الجدة ذات الأصول التركية في فيلم "حبيبي دائمًا".

زواج نعيمة وصفي

تزوجت نعيمة وصفي من الصحفي عبدالحميد سرايا أول من أنشأ قسم الخارجي بجريدة الأهرام، وذلك بعد قصة حب، وأنجبت 3 أبناء، هم: خالد، دكتور مقيم بلندن، ومنى، مهندسة ديكور مقيمة بالولايات المتحدة، وأخيرًا محمد، الذي يعمل مخرجًا للأفلام الوثائقية ، ومن شدة حبها لزوجها قامت برثائه بعد وفاته بقصيدة شعر مؤثرة.

حفيد نعيمة وصفي

والكثير لا يعرف أن حفيد الفنانة نعيمة وصفى هو الفنان حسام داغر، والذي شارك في بطوله عدد من الاعمال الفنية أبرزها "أهلا رمضان" و"إزي الصحة" و"ابن حلال" وغيرها من الأعمال.