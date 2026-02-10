غادة طلعت تكشف لصدي البلد عن زيزي في مسلسل السوق الحرة

كشفت الفنانة غادة طلعت عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «السوق الحرة»، حيث تجسد دور «زيزي»، وهي موظفة تعمل في السوق الحرة داخل مطار كاظم الدولي، وتمارس مهنتين مختلفتين داخل المطار، ما يضعها في مواقف طريفة ومفاجآت متتالية تحمل طابعًا كوميديًا خفيف الظل.

وأوضحت غادة أن شخصية زيزي تتميز بروحها المرحة وحبها للعمل، كما أنها سعيدة جدًا بالتعاون مع طاقم العمل بالكامل، مؤكدة أن أجواء التصوير مليئة بالطاقة الإيجابية والضحك، وهو ما ينعكس على روح المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل «السوق الحرة» نخبة من نجوم الكوميديا والدراما، من بينهم محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، حسام داغر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش مجموعة من القضايا اليومية التي تمس حياة المواطن البسيط، مثل أزمات السكن والعمل وهوس التريند، مع تقديمها بصورة ساخرة تعتمد على المفارقات الحياتية وتحويلها إلى ضحكات نابعة