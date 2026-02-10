قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الطيران: انضمام طائرة A350 لأسطول مصر للطيران نقلة نوعية كبيرة

طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم ، أول طائرة من طراز إيرباص A350-900حيث كان في استقبالها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات  الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة.

لتنضم رسميًا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تم تشغيل رحلة باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام (SAF)، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة تحديث الأسطول وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يدعم مكانة مصر للطيران كناقل وطني رائد في المنطقة. 

وكان على متن الرحلة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتُعد مصر للطيران أول شركة في شمال أفريقيا تُشغّل هذا الطراز المتطور، حيث تأتي هذه الطائرة ضمن صفقة أبرمتها الشركة مع شركة إيرباص لضم 16 طائرة من طراز A350-900. 

ومن المتوقع أن تلعب هذه الطائرات دورًا محوريًا في توسيع شبكة خطوط مصر للطيران الجوية، إذ تتميز بقدرتها على الطيران لمسافات طويلة بكفاءة عالية، بما يتيح تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة المدى، من بينها مدن في الولايات المتحدة الأمريكية مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى عدد من الوجهات في شرق آسيا، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة ويزيد من حضورها في الأسواق الدولية.

كما تعكس هذه الصفقة توجه مصر للطيران نحو الاعتماد على طائرات الجيل الجديد الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومستويات الضوضاء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لصناعة الطيران والاستدامة البيئية، وكذلك رؤية الدولة المصرية للتحول نحو نظم نقل جوي أكثر كفاءة واستدامة ودعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وبهذه المناسبه، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى أن انضمام الطائرة الجديدة إلى أسطول شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة الوطنية في تقديم خدمات متميزة للمسافرين  مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.

وعلى هامش استلام الطائرة في فرنسا، أُقيمت احتفالية خاصة بمصنع شركة إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وMr. Wouter Van Wersch نائب الرئيس التنفيذي لشركة Airbus International، إلى جانب عدد من مسؤولي شركة إيرباص وشركاء النجاح من باناسونيك ورولز رويس، وذلك احتفاءً بانضمام أول طائرة من طراز A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

وقد أصبحت مصر للطيران أول ناقل في أفريقيا يختار نظام "Astrova" المتطور من شركة Panasonic Avionics لتجهيز طائراتها الجديدة من طراز Airbus A350-900، حيث يوفر هذا النظام تجربة ترفيهية استثنائية عبر شاشات OLED بدقة 4K، مع تقنية بلوتوث للصوت وقدرة شحن سريع تصل إلى 100 وات عبر منفذ USB-C، فضلًا عن تزويد الأسطول بخدمات اتصال إنترنت عالية السرعة تغطي كافة الرحلات، مما يعكس حرص الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز رفاهية ركابها وتطوير تجربتهم على متن الطائرة.

كما تتميز الطائرة الجديدة بتصميم داخلي حديث من فئتين، حيث تضم 30 مقعدًا لدرجة رجال الأعمال و310 مقاعد بالدرجة السياحية، إلى جانب مقصورة Airspace المتطورة التي توفر مستويات أعلى من الراحة والهدوء للركاب وأطقم الضيافة، بما يعزز تجربة السفر على الرحلات الطويلة.

وتُعد طائرة A350 واحدة من أحدث وأكثر الطائرات كفاءة في العالم، وتعتمد على أحدث تقنيات الديناميكا الهوائية ومحركات Rolls-Royce من الجيل الجديد، ما يحقق وفرًا يصل إلى 25% في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية مقارنة بالطائرات السابقة، فضلًا عن توفير أنظمة ترفيه حديثة ومستويات متقدمة من الراحة للركاب.

ومن ناحية أخرى، صرّح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قائلًا: «يمثل انضمام طائرة A350-900 إلى أسطول مصر للطيران خطوة حيوية مهمة ضمن خطة تحديث الأسطول، لما تتمتع به هذه الطائرات من كفاءة تشغيلية عالية في استهلاك الوقود، ومدى طيران ممتد، وقدرات متقدمة على تحقيق الاستغلال الأمثل لشبكة التشغيل طويلة المدى، بما يسهم في زيادة السعة المقعدية على الخطوط ذات الطلب المرتفع وفتح أسواق جديدة».

وأضاف عادل: «إن الاعتماد على هذا الجيل المتطور من الطائرات يعزز مرونة التخطيط الشبكي والتشغيلي للشركة، فضلًا عن توافقه الكامل مع توجهات الاستدامة البيئية من خلال إمكانية التشغيل باستخدام مزيج وقود الطيران المستدام (SAF)، الأمر الذي يدعم استراتيجية مصر للطيران للتحول نحو عمليات تشغيل أكثر كفاءة واستدامة على المدى المتوسط والطويل».

