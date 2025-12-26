برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل

كشفت تقارير عبرية نقلًا عن مصادر سورية مطلعة عن تحقيق تقدم كبير في المحادثات الجارية بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبين، في تطور لافت قد يشكل تحولًا مهمًا في مسار العلاقة بين دمشق وتل أبيب بعد سنوات من القطيعة والتوتر العسكري.

ونقل موقع آي-٢٤ الإسرائيلي عن مصدر سوري مقرب من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أن المفاوضات شهدت خلال الأسابيع الأخيرة اختراقات ملموسة، مرجعًا هذا التقدم إلى جهود مباشرة بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الطرفين نحو صيغة تفاهم أمني قابلة للتوقيع.

ترتيب دبلوماسي وأمني

وبحسب المصدر، فإن الاتفاق المحتمل قد يتضمن ملحقًا دبلوماسيًا إلى جانب الترتيبات الأمنية، مع إمكانية توقيعه خلال اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة القريبة المقبلة. كما لم يستبعد المصدر عقد لقاء مباشر بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال نضوج التفاهمات السياسية اللازمة.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد صرح، الشهر الماضي، بأن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قبل نهاية العام، موضحًا أن الاتفاق المرتقب سيستند إلى اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه، ومن دون إنشاء مناطق عازلة جديدة، وهو ما يعكس رغبة سوريا في العودة إلى الأطر القانونية الدولية المنظمة للوضع في الجولان المحتل.

تحفظات إسرائيلية

في المقابل، أبدت إسرائيل تحفظات واضحة على بعض المطالب السورية، لا سيما المتعلقة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها داخل الأراضي السورية عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب ترفض الانسحاب الكامل في إطار اتفاق أمني محدود، مشددة على أن أي انسحاب من النقاط التسع التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي حاليًا مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد تفاهمات أمنية مرحلية.