قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وداعًا الليرة.. سوريا تطلق عملة جديدة في يناير 2026

الليرة السورية
الليرة السورية

أعلنت سوريا رسميًا بدء العمل بعملة وطنية جديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة وصفت بأنها الأوسع على صعيد السياسة النقدية منذ سنوات، وتهدف إلى معالجة الانهيار الحاد في قيمة الليرة السورية، واحتواء الفوضى المتفاقمة في التداول النقدي، وسط أزمة سيولة غير مسبوقة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن الموعد المحدد سيكون بداية استبدال العملة الحالية بعملة جديدة، موضحًا أن التعليمات التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال ستصدر قريبًا، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأحد المقبل لشرح الآليات والتفاصيل الفنية بشكل كامل. 

وأكد أن المرسوم الرئاسي الخاص بإصدار العملة الجديدة منح المصرف المركزي صلاحيات واسعة لتحديد المهل الزمنية ومراكز التبديل داخل البلاد.

6 فئات نقدية

وكشف الحصرية أن العملة الجديدة ستتضمن ست فئات نقدية، مع حذف صفرين من جميع الفئات المتداولة، في محاولة لتبسيط التعاملات اليومية وتقليص الكتلة النقدية الضخمة المتداولة خارج الجهاز المصرفي. 

وأشار إلى أن طباعة العملة ستتم عبر مصدرين أو ثلاثة لأسباب لوجستية وفنية، في تحول لافت عن المرحلة السابقة التي كانت تعتمد بشكل شبه حصري على روسيا في طباعة النقد، خاصة بعد لجوء نظام بشار الأسد إليها عقب تقدم الفصائل المعارضة إلى دمشق أواخر عام 2024.

وفي هذا السياق، كانت وكالة رويترز قد نقلت في مايو 2025 عن مسؤولين سوريين أن دمشق دخلت في مفاوضات متقدمة مع شركتين لطباعة العملة الجديدة، إحداهما إماراتية والأخرى ألمانية. 

وتركزت المباحثات في الإمارات مع شركة “أومولات”، عقب زيارة أجراها محافظ مصرف سوريا المركزي ووزير المالية إلى أبوظبي، من دون صدور تأكيد رسمي من الشركة أو وزارة الخارجية الإماراتية آنذاك. 

أما في ألمانيا، فقد أبدت شركتا “بوندسدروكراي” و“جيزيكه + ديفريِنت” اهتمامًا أوليًا، قبل أن تنفي الأولى وجود أي محادثات، بينما امتنعت الثانية عن التعليق.

من الاستقرار إلى الانهيار

يأتي إطلاق العملة الجديدة في ظل تاريخ طويل من التدهور النقدي. فقبل عام 2011، كان الدولار الأمريكي يعادل نحو 50 ليرة سورية فقط. لكن مع اندلاع الحرب، وفرض العقوبات الغربية، وتآكل موارد الدولة، دخلت الليرة في مسار انهيار متسارع، لتسجل مستويات قياسية قاربت 15 ألف ليرة مقابل الدولار قبل سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2025، قبل أن تستقر نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة عند حدود 10 إلى 11 ألف ليرة.

وقبيل الإعلان عن العملة الجديدة، أصدر مصرف سوريا المركزي بيانًا استنكر فيه رفض بعض المؤسسات المالية والتجارية استلام فئات نقدية مثل الألف والألفي ليرة، معتبرًا أن هذه الإجراءات “انفرادية وغير مصرح بها”. وأكد أن جميع الفئات المتداولة حاليًا لا تزال قانونية وتتمتع بقوة إبرائية كاملة، إلى حين صدور قرار رسمي معلن عبر وسائل الإعلام.

الليرة السورية سوريا عملة جديدة عبدالقادر حصرية المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

المونوريل

من 10 الى 20 جنيها.. موعد تشغيل وأسعار تذاكر المونوريل

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر.. الإفتاء تجيب

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

البنك المركزي

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد