الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة حمص السورية.

فرنسا تدين هجوم حمص

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن ما حصل جزء من استراتيجية متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وتقويض الجهود المبذولة لإرساء السلام فيها.

وأكدت مجددا التزام فرنسا الدائم بمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب.

هجوم حمص

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهد جامع الإمام علي في محافظة حمص وسط سوريا، انفجارا أسفر عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 20 جريحا.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الجمعة أن منفذ هجوم حمص وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية : "نحن حاليًا نقوم بجمع الأدلة المادية وسنكشف هويته".