الخارجية الإماراتية تعلق على تفـ.ـجير داخل مسجد بمدينة حمص السورية

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا بشأن التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة حمص السورية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص داخل أحد المساجد.

الإمارات تدين تفجير حمص

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة حمص، وسط سوريا، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

وشددت الخارجية الإماراتية على أنها تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وتوجهت بخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هجوم داخل مسجد في حمص

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهد جامع الإمام علي في محافظة حمص وسط سوريا، انفجارا أسفر عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 20 جريحا.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الجمعة أن منفذ هجوم حمص وضع حقيبة ملغومة داخل المسجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية : "نحن حاليًا نقوم بجمع الأدلة المادية وسنكشف هويته".