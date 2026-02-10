قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تحقيقات وملفات

العمر مجرد رقم.. أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي يكتبون حكاية التحدي

ميلنر وفابيانسكي وكولمان
ميلنر وفابيانسكي وكولمان
منتصر الرفاعي

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2026 تأكيد مكانته كواحد من أقوى وأصعب بطولات كرة القدم في العالم ليس فقط بشراسة المنافسة بل بقدرته على إبراز نماذج استثنائية من اللاعبين المخضرمين الذين تحدّوا عامل السن وفرضوا أنفسهم بقوة وسط إيقاع سريع يهيمن عليه الشباب.

ونجح نجوم مثل جيمس ميلنر وأشلي يونج وشيموس كولمان في تقديم دليل عملي على أن الخبرة والالتزام البدني والاحترافية العالية، لا تقل قيمة عن حيوية الشباب بل قد تتفوق عليها في كثير من الأحيان.

أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي.. حضور لا يغيب

من لاعبي الوسط والمدافعين إلى حراس المرمى لا يزال أقدم لاعبي البريميرليج يشكلون عناصر مؤثرة داخل فرقهم مؤكدين أن الشغف والانضباط والقدرة على التكيف مع تطورات اللعبة يمكن أن تحافظ على المستوى التنافسي حتى المراحل الأخيرة من المسيرة الكروية.

ورغم أن الدوري الإنجليزي يشتهر بسرعته البدنية العالية واعتماده المتزايد على العناصر الشابة فإن بعض اللاعبين المخضرمين كسروا كل التوقعات، وواصلوا تقديم الإضافة الفنية والقيادية ليبرهنوا أن العقلية والخبرة قد تصنع الفارق في لحظات الحسم.

العمر مجرد رقم في البريميرليج

في موسم 2026، تحوّل عدد من اللاعبين الكبار سنًا إلى مصدر إلهام حقيقي بعدما واصلوا الظهور بمستويات قوية داخل الملاعب الإنجليزية مقدمين رسالة واضحة مفادها أن الالتزام والشغف بكرة القدم قادران على إطالة عمر العطاء، حتى في أقسى المنافسات.

قائمة أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة Sportsdunia العالمية جاءت قائمة أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2026 على النحو التالي:

جيمس ميلنر – 40 عامًا – إنجلترا – برايتون

لوكاس فابيانسكي – 40 عامًا – بولندا – وست هام

مارتن دوبرافكا – 37 عامًا – سلوفاكيا – بيرنلي

شيموس كولمان – 37 عامًا – أيرلندا – إيفرتون

أشلي بارنز – 36 عامًا – إنجلترا – بيرنلي

إدريسا جوي – 36 عامًا – السنغال – إيفرتون

جوردان هندرسون – 35 عامًا – إنجلترا – برايتون

كايل ووكر – 35 عامًا – إنجلترا – بيرنلي

داني ويلباك – 35 عامًا – إنجلترا – برايتون

آدم سميث – 34 عامًا – إنجلترا – بورنموث

ويظل الدوري الإنجليزي الممتاز مثالا حيًا على أن كرة القدم لا تعترف بالعمر بقدر ما تعترف بالعطاء وأن الخبرة حين تقترن بالالتزام قادرة على الصمود أمام تحديات الزمن.

الدوري الإنجليزي أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي قائمة أقدم لاعبي جيمس ميلنر لوكاس فابيانسكي

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية
بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد