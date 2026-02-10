العمر مجرد رقم.. أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي يكتبون حكاية التحدي

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2026 تأكيد مكانته كواحد من أقوى وأصعب بطولات كرة القدم في العالم ليس فقط بشراسة المنافسة بل بقدرته على إبراز نماذج استثنائية من اللاعبين المخضرمين الذين تحدّوا عامل السن وفرضوا أنفسهم بقوة وسط إيقاع سريع يهيمن عليه الشباب.

ونجح نجوم مثل جيمس ميلنر وأشلي يونج وشيموس كولمان في تقديم دليل عملي على أن الخبرة والالتزام البدني والاحترافية العالية، لا تقل قيمة عن حيوية الشباب بل قد تتفوق عليها في كثير من الأحيان.

أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي.. حضور لا يغيب

من لاعبي الوسط والمدافعين إلى حراس المرمى لا يزال أقدم لاعبي البريميرليج يشكلون عناصر مؤثرة داخل فرقهم مؤكدين أن الشغف والانضباط والقدرة على التكيف مع تطورات اللعبة يمكن أن تحافظ على المستوى التنافسي حتى المراحل الأخيرة من المسيرة الكروية.

ورغم أن الدوري الإنجليزي يشتهر بسرعته البدنية العالية واعتماده المتزايد على العناصر الشابة فإن بعض اللاعبين المخضرمين كسروا كل التوقعات، وواصلوا تقديم الإضافة الفنية والقيادية ليبرهنوا أن العقلية والخبرة قد تصنع الفارق في لحظات الحسم.

العمر مجرد رقم في البريميرليج

في موسم 2026، تحوّل عدد من اللاعبين الكبار سنًا إلى مصدر إلهام حقيقي بعدما واصلوا الظهور بمستويات قوية داخل الملاعب الإنجليزية مقدمين رسالة واضحة مفادها أن الالتزام والشغف بكرة القدم قادران على إطالة عمر العطاء، حتى في أقسى المنافسات.

قائمة أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز 2026

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة Sportsdunia العالمية جاءت قائمة أقدم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2026 على النحو التالي:

جيمس ميلنر – 40 عامًا – إنجلترا – برايتون

لوكاس فابيانسكي – 40 عامًا – بولندا – وست هام

مارتن دوبرافكا – 37 عامًا – سلوفاكيا – بيرنلي

شيموس كولمان – 37 عامًا – أيرلندا – إيفرتون

أشلي بارنز – 36 عامًا – إنجلترا – بيرنلي

إدريسا جوي – 36 عامًا – السنغال – إيفرتون

جوردان هندرسون – 35 عامًا – إنجلترا – برايتون

كايل ووكر – 35 عامًا – إنجلترا – بيرنلي

داني ويلباك – 35 عامًا – إنجلترا – برايتون

آدم سميث – 34 عامًا – إنجلترا – بورنموث

ويظل الدوري الإنجليزي الممتاز مثالا حيًا على أن كرة القدم لا تعترف بالعمر بقدر ما تعترف بالعطاء وأن الخبرة حين تقترن بالالتزام قادرة على الصمود أمام تحديات الزمن.