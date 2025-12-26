قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

فوضى المطارات الأمريكية .. شلل جوي يلغي ألف رحلة بسبب طقس قاسٍ

إلغاء ألف رحلة جوية أمريكية
إلغاء ألف رحلة جوية أمريكية
ناصر السيد

ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من ألف رحلة جوية بسبب تحذيرات من عاصفة شتوية. 

إلغاء ألف رحلة جوية أمريكية

وأفاد موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران في الولايات المتحدة ألغت أو أجلت آلاف الرحلات الجوية خلال ذروة موسم السفر يوم الجمعة، وذلك بسبب تحذيرات من عاصفة شتوية شديدة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وذكر الموقع أن إجمالي الرحلات الملغاة بلغ 1097 رحلة، بينما تأجلت 3608 رحلات حتى الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرات من عواصف شتوية بعد ظهر اليوم، والتي "ستتسبب في ظروف سفر خطرة من منطقة البحيرات العظمى إلى شمال وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند من اليوم وحتى صباح السبت".

المطارات الأمريكية تحذر المسافرين

كما نشرت المطارات في المناطق المتأثرة، مثل مطار جون إف كينيدي ومطار ديترويت متروبوليتان واين كاونتي، منشورات على منصة "إكس" تحذر المسافرين من احتمالية التأخير أو الإلغاء. 

وألغت شركة جيت بلو للطيران 225 رحلة، وهو أكبر عدد بين شركات الطيران، تليها مباشرة شركة دلتا للطيران بـ 177 رحلة، ثم شركة ريبابليك للطيران بـ 153 رحلة.

فوضى المطارات الأمريكية شلل جوي إلغاء ألف رحلة جوية أمريكية إلغاء ألف رحلة جوية رحلة جوية أمريكية هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية المطارات الأمريكية

