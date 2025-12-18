الهند: إلغاء 22 رحلة جوية في مطار "أنديرا غاندي " بسبب الطقس السيئ

أعلنت سلطات مطار "أنديرا غاندي" الدولي في الهند اليوم /الخميس/ إلغاء 22 رحلة جوية وإرجاء مواعيد أكثر من 80 رحلة أخرى بسبب الضباب الكثيف الذي غطى أجزاء واسعة من العاصمة نيودلهي وأدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل ملحوظ.



ونصحت سلطات المطار - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية - المسافرين بالبقاء على اتصال مع شركات الطيران الخاصة بهم للإطلاع على آخر مستجدات الرحلات، وذلك في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا.



وقد تسبب الضباب الكثيف في العاصمة الهندية في ازدحام مروري خانق في عدة مناطق، حيث شوهدت المركبات تسير ببطء على الطرق الرئيسية والسريعة التي تربط نيودلهي بالمدن المجاورة كما أحدث أيضا اضطرابات في حركة القطارات.



ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع استمرار الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في الأيام المقبلة مع اشتداد قوة فصل الشتاء.