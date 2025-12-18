المهدي بن عبيد يتوج بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب

توج المهدي بن عبيد لاعب منتخب المغرب بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

وجاء تتويج المهدي بن عبيد بعدتألقه خلال البطولة مع منتخب المغرب وقيادة أسود الأطلس للتتويج باللقب.

تتويج المغرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

هدف المغرب الأول

وافتتح أسامة طنان التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة من تسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب فوق حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه ليعلن عن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

تعادل الأردن

وسجل علي علوان الهدف الأول لمنتخب الأردن من رأسية رائعة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن هدف التعادل لمنتخب الأردن، ليشتعل النهائي من جديد بين المنتخبين.

تقدم الأردن

وعاد اللاعب نفسه علي علوان لتسجيل الهدف الثاني للأردن وله في اللقاء في الدقيقة 68 من اللقاء من ركلة جزاء بعد ان احتسبها حكم اللقاء على مدافع منتخب المغرب للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسجلها علوان بثقة فر مرمى المنتخب المغربي وتعلن عن تقدم النشامي بالنتيجة 2-1.

تعادل المغرب

وسجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل الثاني للمغرب في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الأردن يزيد ابو ليلى ليضعها في المرمى لتعلن عن هدف التعادل 2-2 بين المنتخبين.

حمد الله يخطف الفوز

وسجل حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأردن لتعلن عن تقدم أسوط الأطلس بالنتيجة 3-2.

تشكيل المنتخبين

أعلن منتخبا المغرب والأردن التشكيل الرسمي للقمة بينهما في نهائي بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الأردن جاء بقيادة

يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وضم عبد الله نصيب وسعد الروسان وحسام أبو الذهب وعصام السميري في الدفاع، فيما تولى عامر جاموس ونزار الرشدان ومهند أبو طه مهام الوسط، بينما يقود محمد أبو زريق وعلي علوان ومحمود مرضي الخط الهجومي.

تشكيل المنتخب المغربي

المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، أمام رباعي دفاع مكوّن من محمد بولكسوت ومروان سعدان وسفيان بوفتيني وحمزة الموساوي، بينما تشكل وسط الملعب من أنس باش ومحمد ربيع حريمات وأسامة طنان، ويقود الهجوم كريم البركاوي ووليد أزارو وأمين زحزوح.