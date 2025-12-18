ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب

سجل علي علوان، مهاجم منتخب الأردن، هدفين في مباراة المغرب الجارية ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العرب 2025، ليمنح فريقه تقدمًا مهمًا بنتيجة 2-1 حتى الآن.

ويتصدر علوان حاليًا قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، متفوقًا على كل من عادل بولبينة لاعب الجزائر وكريم البركاوي لاعب المغرب، اللذين يمتلكان 3 أهداف لكل منهما.

ووصل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 3-0 في نصف النهائي الأول، بينما تأهل منتخب الأردن على حساب السعودية بالفوز 1-0 في نصف النهائي الثاني، لتشهد المباراة النهائية مواجهة قوية بين ممثلي إفريقيا وآسيا.

ترتيب هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن:

علي علوان - الأردن: 6 أهداف

عادل بولبينة - الجزائر: 3 أهداف

كريم البركاوي - المغرب: 3 أهداف

محمد كنو - السعودية: 3 أهداف

برونو أوليفيرا - الإمارات: هدفين

فراس البريكان - السعودية: هدفين

عمر خربين - سوريا: هدفين

محمد مجدي أفشة - مصر: هدف

مروان حمدي - مصر: هدف

ويترقب عشاق الكرة العربية استمرار الإثارة في الشوطين المقبلين، مع متابعة دقيقة لأداء علي علوان، الذي يسعى لتعزيز صدارته في قائمة هدافي البطولة ورفع رصيد الأردن في نهائي كأس العرب.