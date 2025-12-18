برلماني: مصر ترفض بناء المستوطنات الإسرائيلية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة وغزة

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الموقف المصري الثابت يرفض بشكل قاطع مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تفريغ حل الدولتين من محتواه العملي ويغلق الباب أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يزيد من دوامة العنف ويهدد أمن واستقرار الإقليم بأكمله.

وأشار وكيل لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في كل مكان، بما في ذلك قطاع غزة، من خلال جهود دبلوماسية متواصلة للتواصل مع الأطراف كافة لتحقيق هدنة ووقف إطلاق النار، معربًا عن تقديره للدور المصري في التخفيف من معاناة المدنيين وحماية الأبرياء.

وشدد نائب الدقهليه، على أن مصر تدافع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين وتدعم فرص السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية، وعلى رأسها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه. إلى أن يتجاوز المجتمع الدولي بيانات الإدانة التقليدية ويتحرك بجدية للضغط على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية، مؤكدًا أن تجاهل الانتهاكات يعزز التصعيد ويقوض جهود السلام، داعيًا الجميع إلى العمل على إعادة إحياء المسار السياسي وضمان احترام الشرعية الدولية وحماية حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.