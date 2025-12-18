مخلفات الاحتلال تحصد روح طفل فلسطيني في النصيرات وسط غزة

استشهد طفل فلسطيني، يوم الخميس بسبب انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي على شارع الجعوني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد طفل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن طفلا فلسطينيا استشهد إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في منزل سكني يعود لعائلة الصوري في شارع الجعوني بمخيم النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

حصيلة شهداء غزة

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء غزة، إلى 70,669 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,165 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.