الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
رياضة

فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات

إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكل رسمي اعتماد نتيجة التعادل السلبي وتقاسم المركز الثالث بين منتخبي السعودية والإمارات، وذلك عقب إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2025.

وأكد فيفا في بيان رسمي أن قرار لجنة المنتخبات الوطنية للرجال جاء تماشيًا مع لوائح الاتحاد الدولي ونظامه الأساسي، بعد تعليق وإلغاء اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت دون استكمال المباراة.

تعادل المنتخبين

وأوضح البيان أنه تقرر إعلان المباراة تعادلاً بنتيجة 0-0، على أن يتم دمج الجوائز المالية الخاصة بالمركزين الثالث والرابع وتقسيمها بالتساوي بين المنتخبين.

إلغاء اللقاء بسبب الأمطار

وكانت المواجهة بين السعودية والإمارات قد شهدت أمطارًا غزيرة في العاصمة القطرية الدوحة، ما تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يصدر القرار النهائي بإلغاء المباراة وتقاسم الميدالية البرونزية بين الطرفين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السعودية والإمارات السعودية الإمارات

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

