فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكل رسمي اعتماد نتيجة التعادل السلبي وتقاسم المركز الثالث بين منتخبي السعودية والإمارات، وذلك عقب إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2025.

وأكد فيفا في بيان رسمي أن قرار لجنة المنتخبات الوطنية للرجال جاء تماشيًا مع لوائح الاتحاد الدولي ونظامه الأساسي، بعد تعليق وإلغاء اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت دون استكمال المباراة.

Following the suspension and subsequent abandonment of the FIFA Arab Cup Qatar 2025™️ Third Place playoff between Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and in line with the relevant FIFA regulations and the FIFA Statutes, the FIFA Men’s National Team Committee has decided as… — FIFA (@FIFAcom) December 18, 2025

تعادل المنتخبين

وأوضح البيان أنه تقرر إعلان المباراة تعادلاً بنتيجة 0-0، على أن يتم دمج الجوائز المالية الخاصة بالمركزين الثالث والرابع وتقسيمها بالتساوي بين المنتخبين.

إلغاء اللقاء بسبب الأمطار

وكانت المواجهة بين السعودية والإمارات قد شهدت أمطارًا غزيرة في العاصمة القطرية الدوحة، ما تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يصدر القرار النهائي بإلغاء المباراة وتقاسم الميدالية البرونزية بين الطرفين.