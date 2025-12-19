مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات

يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، حالة من الترقب والإثارة بين عشاق كرة القدم، في ظل إقامة عدد من المباريات القوية على المستويين المحلي والأوروبي، ضمن بطولات مختلفة، أبرزها كأس عاصمة مصر، إلى جانب مواجهات نارية في الدوري الإيطالي والألماني والإسباني، ما يجعل اليوم كرويًا بامتياز لعشاق المستديرة.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

تنطلق اليوم منافسات الجولة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، بإقامة ثلاث مباريات قوية تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الفرق الباحثة عن إثبات الذات والمنافسة على اللقب.

الأهلي × سيراميكا

يلتقي الأهلي مع سيراميكا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات للبطولة.

غزل المحلة × فاركو

تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في البطولة.

يلتقي الفريقان في مواجهة قوية عند 5:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1، حيث يأمل الدراويش في استعادة نغمة الانتصارات أمام بتروجيت الطامح لمواصلة العروض الجيدة.

تختتم مواجهات البطولة بلقاء مرتقب في تمام 8:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورت 2، وسط طموحات مشتركة للفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي

بولونيا × إنتر ميلان

مواجهة من العيار الثقيل تجمع الفريقين في تمام 9:00 مساءً، وتُذاع عبر قناة ثمانية 1، حيث يسعى إنتر لمواصلة الهيمنة، بينما يطمح بولونيا لتحقيق المفاجأة.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ

ديربي مثير ينطلق في تمام 9:30 مساءً، ويُعرض عبر منصة شاهد، في لقاء يحمل الكثير من الندية والحماس.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا × ريال مايوركا

تقام المباراة عند 10:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1، في صراع مهم لتحسين المراكز بجدول الليجا







