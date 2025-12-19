قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
سعر الدولار اليوم 19-12-2025
الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة "أبسخيرون القليني" بالنوبارية | صور
مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع
سعر الذهب اليوم 19-12-2025
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
رياضة

مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات

رباب الهواري

يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، حالة من الترقب والإثارة بين عشاق كرة القدم، في ظل إقامة عدد من المباريات القوية على المستويين المحلي والأوروبي، ضمن بطولات مختلفة، أبرزها كأس عاصمة مصر، إلى جانب مواجهات نارية في الدوري الإيطالي والألماني والإسباني، ما يجعل اليوم كرويًا بامتياز لعشاق المستديرة.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

تنطلق اليوم منافسات الجولة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، بإقامة ثلاث مباريات قوية تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الفرق الباحثة عن إثبات الذات والمنافسة على اللقب.

الأهلي × سيراميكا

يلتقي الأهلي مع سيراميكا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات للبطولة.

  • غزل المحلة × فاركو
    تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في البطولة.
  • بتروجيت × الإسماعيلي
    يلتقي الفريقان في مواجهة قوية عند 5:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1، حيث يأمل الدراويش في استعادة نغمة الانتصارات أمام بتروجيت الطامح لمواصلة العروض الجيدة.
  • المصري × زد إف سي
    تختتم مواجهات البطولة بلقاء مرتقب في تمام 8:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورت 2، وسط طموحات مشتركة للفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي

  • بولونيا × إنتر ميلان
    مواجهة من العيار الثقيل تجمع الفريقين في تمام 9:00 مساءً، وتُذاع عبر قناة ثمانية 1، حيث يسعى إنتر لمواصلة الهيمنة، بينما يطمح بولونيا لتحقيق المفاجأة.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

  • بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ
    ديربي مثير ينطلق في تمام 9:30 مساءً، ويُعرض عبر منصة شاهد، في لقاء يحمل الكثير من الندية والحماس.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

  • فالنسيا × ريال مايوركا
    تقام المباراة عند 10:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت 1، في صراع مهم لتحسين المراكز بجدول الليجا


 


 

كأس عاصمة مصر الدورى الاسبانى الدورى الالمانى الاهلي اخبار الرياضة

زفاف ابن حنان ترك
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
