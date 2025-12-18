23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

أثارت وفاة الفنانة نفين مندور حالة واسعة من الجدل عقب رحيلها اثر حادث احتراق شقتها بالإسكندرية وتساءل النشطاء عن زوجها والذي كان مقيما معها في نفس المنزل أثناء الحادث.

وبعد وفاتها بهذه الطريقة المؤلمة، تم تداول أنباء عديدة حول اتهامات تطال رجل أعمال وهو زوج نيفين مندور، حيث تم اتهامه بأنه هو المتسبب في الواقعة التي انتهت بوفاة نيفين مندور.

لكن أسرة نيفين مندور نفت هذه الاتهامات، وعدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

ظهرت نيفين مندور في لقاء منذ فترة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس، وكان ذلك الظهور الأول لنيفين مندور بعد فترة طويلة من الغياب، وتحدثت خلال اللقاء عن زوجها وقصة حبهما.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي