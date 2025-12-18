الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر يعقدون لقاء روحيا استعدادا لعيد الميلاد بدير العائلة المقدسة

في إطار الاستعداد الروحي للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، عقد الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر، لقاءهم الأخوي، وذلك بمقر دير العائلة المقدسة.

الاستعداد الداخلي للميلاد

وتضمن اللقاء تأمّلًا روحيًا قدّمه الأب إيليا إسكندر، تناول فيه روحانية الميلاد في الحياة الفرنسيسكانية، مسلطًا الضوء على معاني التواضع، والبساطة، والتجسّد، باعتبارها ركائز أساسية في الدعوة الفرنسيسكانية، ودعوة متجددة لعيش الإنجيل بفرح، وقرب من الفقراء، والمتألمين.

جاء هذا اللقاء في إطار مسيرة روحية تهدف إلى تعميق الاستعداد الداخلي للميلاد، وتعزيز روح الأخوّة، والوحدة بين الرهبان، بما يعكس رسالة السلام، والمحبة التي يحملها عيد الميلاد في قلب الكنيسة، والعالم.