الاحتفال بعيد استشهاد أندراوس الرسول بكنيسته في سان فرانسيسكو

احتفلت كنيسة القديس أندراوس الرسول والقديسة أرابسيما بسان فرانسيسكو التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية) بعيد استشهاد شفيعها القديس أندراوس.

أقيمت عشية العيد بحضور القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بـ "الأرشيديوسس" والآباء كهنة شمالي كاليفورنيا، وشعب الكنيسة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني اختار تسمية هذه الكنيسة على اسم القديس أندراوس الرسول، لتصبح أول كنيسة تحمل اسمه في الكرازة المرقسية، بعد دير وكنيسة مار زكا والقديس أندراوس الرسول بأريحا التابع للكرسي الأورشليمي، بينما لا توجد كنيسة قبطية تحمل اسم الراهبة القديسة أربسيما.