العمر مجرد رقم.. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

نادية الجندي

وتألقت الجندي بإطلالة أنيقة وشبابية، مرتدية ترينج باللونين الاسود والرمادي، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع ظهورها، معبرين عن إعجابهم بجمالها الدائم وحيويتها، حيث جاءت بعض التعليقات: «شباب ما شاء الله»، "قمر" "النجمة" “المتألقة”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالتجمع الخامس عن تفاصيل مثيرة في اتهام الفنانة التونسية فريال يوسف للفنانة نادية الجندي بالسب والقذف والتشهير بعدما نعتتها في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية بأنها "فنانة فاشلة" بسبب مسلسل "أسرار".

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة التونسية فريال يوسف التي توجهت رفقة محاميها المستشار شريف حافظ لتقديم كافة الأدلة على اتهامها للفنانة نادية الجندي وأوضحت خلال التحقيقات الضرر الواقع عليها مما ذكرته النجمة نادية الجندي في حقها وما عاد عليها بالسلب مادياً ومعنوياً من ذلك.

وقالت إنه تم استضافتها في لقاء تليفزيوني عندما سألت عن الاعمال التي ندمت عليها واجهدتها نفسياً فأجابت بذكر اسماء ثلاث مسلسلات ومن ضمنهم ذكرت مسلسل أسرار ، وذلك لأنه بعد الجهد المبذول في أداء الدور لم تأخذ معظم أجرها ومستحقاتها المالية.