فن وثقافة

إطلاق النسخة الثانية من جائزة الراوي في احتفالية مميزة بالقاهرة

عمرو يوسف وكندة علوش
أحمد البهى

أعلنت جائزة "الراوي The Storyteller Award" عن انطلاق نسختها الثانية خلال حفل خاص أقيم بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورائد الإعلان في مصر طارق نور، ورجل الأعمال محمد فاروق راعي الحفل،  إلى جانب عدد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة ونخبة من الشخصيات العامة وقيادات الإعلام والفن والإبداع، وعدد من كبار المسؤولين وصنّاع المحتوى.

وتنطلق النسخة الثانية من جائزة الراوي " The Story teller Award برؤية وتوسع أكبر، حيث تشمل 9 فئات مختلفة من المحتوى الإبداعي، لدعم واكتشاف  المواهب الشابة في صناعة المحتوى ، والمساهمة في رسم صورة مصر كما يراها الشباب وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وتأتي النسخة الثانية تحت رعاية أربع وزارات تشمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة. 

وأكد الإعلامي طارق نور أن جائزة «الراوي» تنطلق من الإيمان بقوة القصة وقدرتها على التأثير ونقل القيم، مشيرًا إلى أن الجائزة توفر منصة حقيقية للمبدعين الشباب لإيصال أصواتهم ورؤيتهم.

من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد فاروق، أن دعمه للجائزة يأتي إيمانًا بدور الإبداع والثقافة في دعم التنمية وبناء المجتمعات، وتشجيع المبادرات التي تكتشف المواهب الجديدة وتمنحها فرصًا حقيقية للانتشار والتأثير.

وسوف يتم فتح باب التقديم لجائزة الراوي اعتبارًا من يناير 2026. وأوضحت اللجنة أن النسخة الثانية تحمل شعار "إحكي لنا .. إنت شايفها إزاي"، لتتيح للمواهب الشابة تقديم أعمال تعكس رؤيتهم الشخصية لمصر، وهويتها، وثقافتها، وتاريخها، وحاضرها أو مستقبلها، باستخدام أي وسيط إبداعي يختارونه.

وتضم لجنة التحكيم أكثر من 28 شخصية من كبار نجوم الفن والإبداع في 9 لجان تمثل فئات المسابقة المختلفة، منهم رائد الإعلان في مصر طارق نور، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنان عمرو يوسف، المخرج السينمائي مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه، بالإضافة إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي، الروائي والسيناريست أحمد مراد، الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، الكاتب والسيناريست تامر حبيب والمنتج طارق الجنايني.

إلى جانب عدد كبير من المبدعين في لجان تحكيم فئات المسابقة المختلفة والتي تشمل جائزة الفيديو القصير (1 دقيقة)، جائزة الفيلم الوثائقي الطويل (5 دقائق)، جائزة الفيلم القصير (30 دقيقة)، جائزة كتابة القصة القصيرة، جائزة المونولوج، التحدّث إلى الكاميرا، جائزة التصوير الفوتوغرافي، جائزة الفن، جائزة الموسيقى، جائزة فيديو الطهي، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه.

وتسعى النسخة الثانية من جائزة «الراوي» إلى ترسيخ مكانتها كمنصة إبداعية تحتفي بفن الحكي والسرد، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والإبداعية

وسيتم الإعلان عن شروط المشاركة وآليات التقديم رسميًا عبر منصات الجائزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

رفع اشغالات
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
محافظ الشرقية
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
