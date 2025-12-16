4 أفلام عربية في القائمة الأولى لجوائز الأوسكار

تم الإعلان عن القائمة الأولية للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم دولي، حيث شهدت هذه الدورة حضور أربعة أعمال عربية، تؤكد استمرار السينما العربية في فرض حضورها ضمن السباق العالمي، وتقديم رؤى فنية تحمل خصوصية المنطقة ووجدانها الثقافي.

وتضم القائمة الأولية فيلم "كعكة الرئيس" من العراق، الذي يعكس تجربة سينمائية حادة تتناول الواقع الاجتماعي والسياسي بروح نقدية دقيقة، وفيلم "صوت هند رجب" من تونس، والذي يجمع بين السرد الإنساني والبعد الوجداني في معالجة قضايا الذاكرة والشهادة، وفيلم "اللي باقي منك" من الأردن، الذي يسبر أغوار العلاقات الإنسانية المعقدة في ظل ظروف غير مستقرة، إضافة إلى فيلم "فلسطين 36" من فلسطين، الذي يقدم قراءة درامية للأحداث التاريخية من منظور شخصي وجماعي في آن واحد.



ويشير اختيار هذه الأفلام إلى اتجاه ملحوظ نحو تقديم أعمال تتميز بالجرأة في الطرح، والاهتمام بالهوية المحلية والذاكرة المشتركة، دون التفريط في الجودة السينمائية العالمية التي تؤهلها للمنافسة ضمن أكبر الجوائز الدولية. كما يعكس هذا الحضور العربي قدرة صناع الأفلام في المنطقة على الجمع بين الفن والإبداع والنقد الاجتماعي والسياسي، وهو ما يجعل هذه الأعمال ليست مجرد أفلام للترفيه، بل شهادات فنية على واقع وثقافة الأمة.

وبانتظار الإعلان النهائي عن الترشيحات، تبقى هذه القائمة الأولية بمثابة مؤشر على اتجاه السينما العربية نحو تعزيز حضورها الدولي، وتحقيق الاعتراف العالمي بإسهاماتها المتنامية في السينما المعاصرة.