الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

4 أفلام عربية في القائمة الأولى لجوائز الأوسكار

محمد نبيل

تم الإعلان عن القائمة الأولية للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم دولي، حيث شهدت هذه الدورة حضور أربعة أعمال عربية، تؤكد استمرار السينما العربية في فرض حضورها ضمن السباق العالمي، وتقديم رؤى فنية تحمل خصوصية المنطقة ووجدانها الثقافي.

وتضم القائمة الأولية فيلم "كعكة الرئيس" من العراق، الذي يعكس تجربة سينمائية حادة تتناول الواقع الاجتماعي والسياسي بروح نقدية دقيقة، وفيلم "صوت هند رجب" من تونس، والذي يجمع بين السرد الإنساني والبعد الوجداني في معالجة قضايا الذاكرة والشهادة، وفيلم "اللي باقي منك" من الأردن، الذي يسبر أغوار العلاقات الإنسانية المعقدة في ظل ظروف غير مستقرة، إضافة إلى فيلم "فلسطين 36" من فلسطين، الذي يقدم قراءة درامية للأحداث التاريخية من منظور شخصي وجماعي في آن واحد.

ويشير اختيار هذه الأفلام إلى اتجاه ملحوظ نحو تقديم أعمال تتميز بالجرأة في الطرح، والاهتمام بالهوية المحلية والذاكرة المشتركة، دون التفريط في الجودة السينمائية العالمية التي تؤهلها للمنافسة ضمن أكبر الجوائز الدولية. كما يعكس هذا الحضور العربي قدرة صناع الأفلام في المنطقة على الجمع بين الفن والإبداع والنقد الاجتماعي والسياسي، وهو ما يجعل هذه الأعمال ليست مجرد أفلام للترفيه، بل شهادات فنية على واقع وثقافة الأمة.

وبانتظار الإعلان النهائي عن الترشيحات، تبقى هذه القائمة الأولية بمثابة مؤشر على اتجاه السينما العربية نحو تعزيز حضورها الدولي، وتحقيق الاعتراف العالمي بإسهاماتها المتنامية في السينما المعاصرة.

