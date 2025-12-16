قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
أخبار البلد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

حنان توفيق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي.


وهناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وفرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 13

نخل 18 04

كاترين 11 01

الطور 22 15

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 14

العلمين 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 22 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 24 12

تدفق السحب الممطرة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

نشرة المرأة والمنوعات

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

