تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي.



وهناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وفرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 13

نخل 18 04

كاترين 11 01

الطور 22 15

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 14

العلمين 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 22 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 24 12