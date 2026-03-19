كزبرة يفتتح حواوشي أم بيبو مجددًا وسيد رجب يدعمه في الحلقة الأخيرة من بيبو

شهد بيبو العديد من الأزمات (أحمد بحر الشهير بـكزبرة) ووالده العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) ووالدته (زينة منصور)، تمكن بيبو أخيرًا من الحصول على حياة مستقرة وأعاد افتتاح محل حواوشي أم بيبو مرةً أخرى، بدعم من والده العمدة.

وقبل افتتاح محل حواوشي أم بيبو، تمكن العمدة من كشف مؤامرة ابنه خليفة الذي كان يرغب في الاستيلاء على كل أملاك العمدة، بمساعدة والدته إنعام (هالة صدقي) التي طلقها العمدة أخيرًا، كما تمكن بيبو من كشف اللحم الفاسد الذي تم دسه في حواوشي أم بيبو بواسطة خليفة، ليحصل على لحم طازج جديد بمساعدة والده العمدة الذي أنقذ يوم الافتتاح.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.