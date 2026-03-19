جومانا مراد تشكر جمهورها بعد عرض آخر حلقة من «اللون الأزرق»

أعربت النجمة جومانا مراد عن بالغ سعادتها بردود أفعال الجمهور عبر السوشيال ميديا حول مسلسل «اللون الأزرق»، والذي عرض في منتصف شهر رمضان المبارك 2026، موضحة أن نجاح العمل فاق توقعاتها فهو كرم كبير من الله عزوجل.

وتابعت النجمة جومانا مراد حديثها قائلة: «الحمد لله على نجاح المسلسل وده رزق من عند ربنا، كل أبطال المسلسل قدموا أفضل ما عندهم والكواليس بينا كانت حلوة وكلها تعاون، وبوجه الشكر لشركة الباتروس للإنتاج الفني لتوفيرهم كل العناصر الممكنة علشان نقدم عمل فني متكامل يليق بالجمهور والمنتج كامل أبو علي اللي أنتج المسلسل بشكل محترم لأنه فاهم وواعي وبيحترم الجمهور وبيركز على الرسالة اللي بيناقشها العمل».

كما أثنت جومانا مراد على المخرج سعد هنداوي، مؤكدة أنه بذل جهدًا كبيرًا خلال التصوير، وكان حريصًا على دعم فريق العمل وتشجيعهم منذ اليوم الأول قائلة: «المخرج سعد هنداوي كان دايماً بيتعامل معانا بكل حب ويشجعنا في كل مشهد من أول يوم تصوير، وكمان بوجه التحية لورشة سرد وعلى رأسهم المؤلفة مريم نعوم».

وأوضحت جومانا مراد، أن أكثر ما يميز مسلسل اللون الأزرق هو أنه قدم قضية هامة في المجتمع وهي التوحد وكيفية تعامل الأسرة مع ذلك النوع من الطفل، مشيرة إلى أن دعم الجمهور كان دافعًا قويًا لها لتقديم أفضل أداء ممكن.

ونجح مسلسل اللون الأزرق في تقديم هذه الرحلة بواقعية، دون مبالغة أو افتعال، ما جعله قريبًا من الجمهور وقادرًا على إثارة التعاطف والتفاعل، وأشاد به عدد من الشخصيات العامة مثل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والناقدة ماجدة موريس وأيضاً لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف.

ويُعرض مسلسل «اللون الأزرق» ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.

مسلسل اللون الأزرق من بطولة النجمة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.