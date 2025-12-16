قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوكاشينكو يرحب بانتقال الرئيس الفنزويلي إلى بيلاروسيا
بينهم توأم.. 3 ولادت طبيعية في نفس التوقيت بمعاونة رجال الإسعاف
سانا السورية: قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة
حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
فن وثقافة

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يتصدر التريند في مصر

مسلسل لا ترد ولا تستبدل
مسلسل لا ترد ولا تستبدل
أحمد إبراهيم

في اكتساح جماهيري سريع، تربع مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على عرش التريند رقم 1 في مصر، متصدراً قوائم البحث الأكثر تداولاً ومحركات منصة "X"  تويتر سابقا، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي فور عرض حلقاته الأولى حصرياً على منصة "شاهد".   

وأشار جميع النقاد إلى الأداء الاستثنائي للنجمة دينا الشربيني، التي تقدم واحدة من أجرأ وأصدق تجاربها الدرامية من خلال شخصية "ريم".

 أشاد النقاد والجمهور على حد سواء بقدرة دينا على تجسيد معاناة مرضى الفشل الكلوي بواقعية مفرطة، متخلية عن كل أدوات التجميل لتنقل وجع الشخصية عبر لغة الجسد والنظرات الصامتة التي تفوقت على مئات الجمل الحوارية .

ولم يتوقف التفاعل الجماهيري عند حد التعاطف مع "ريم"، بل امتد للإشادة بالكيمياء الفنية المتجددة التي تجمعها بالنجم أحمد السعدني، حيث يشكل الثنائي معاً "دويتو" إنساني فريد، يعيد للأذهان نجاحاتهما السابقة ولكن بنكهة درامية أكثر نضجاً وعمقاً.

كما تطرق الجمهور إلى جودة النص المكتوب والجهد البحثي الذي قاما به مؤلفا العمل، فضلاً عما قدمته المخرجة المتألفة مريم أبو عوف من واقعية متفردة، جسدت مأساة حقيقية لمرضى يعانون من الفشل الكلوي. 

كما ساهمت المبادرة الوطنية التي أطلقتها دينا الشربيني بالتعاون مع المخرجة مريم أبو عوف في زيادة الزخم حول العمل، حيث أعلنت عن ظهورها بملابس وإكسسوارات من علامات تجارية مصرية (Made in Egypt) بنسبة 100% طوال حلقات المسلسل، في رسالة دعم قوية للصناعة المحلية لاقت استحسان الجمهور ورواد السوشيال ميديا .

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، ويُعرض حالياً بواقع حلقتين أسبوعياً، وسط توقعات بأن يكون "الحصان الأسود" للدراما العربية في موسم شتاء 2025.

