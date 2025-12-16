محافظ الدقهلية: لا ندخر جهدا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سيارة منفذ جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، لعرض منتجات مستقبل مصر بالعلامة التجارية "خيرها"، المتمركزة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير حصول العاملين بديوان عام المحافظة والمواطنين على السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء المعيشية عنهم.

واستعرض محافظ الدقهلية، السلع المعروضة بالمنفذ، والتي تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، تشمل، زيوت وسكر وارز ودقيق وأنواع من الأجبان ولحوم ودواجن والبيض وغيرها من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، واطمأن على جودة المنتجات وتوافرها بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات العاملين.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منافذ البيع المخفضة، ودعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح محافظ الدقهلية أن منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بديوان المحافظة يعمل منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساءا كمرحلة تجريبية بعدها يعمل حتى منتصف الليل للعاملين بالديوان وعموم المواطنين، وذلك لتسهيل حصول العاملين على احتياجاتهم دون عناء، ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

رافقه خلال جولته، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، وقائد قطاع محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وقائد ثاني قطاع محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.