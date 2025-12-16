قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
رياضة

هجوم سنغالي واسع على فابريجاس بسبب إصابة أسان دياو

أسان دياو
أسان دياو
حمزة شعيب

شهدت حسابات الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، موجة هجوم واسعة من جماهير سنغالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتسبب في إصابة نجمهم الشاب أسان دياو قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان دياو قد غاب قرابة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة كبديل في مواجهة إنتر الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، قرر الجهاز الفني لمنتخب السنغال استدعاء اللاعب لقائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم، وهو القرار الذي أبدى فابريجاس اعتراضه عليه علنًا.

وفي سياق متصل، نشر أسان دياو رسالة عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قبل يومين، قال فيها: «عندما يختار اللاعب بلده أولًا من قلبه، سيفعل كل شيء ممكن لتمثيله، مهما كانت العقبات في طريقه»، وهو ما اعتبره المتابعون رسالة غير مباشرة تؤكد توتر علاقته بمدربه.

ورغم عدم جاهزية اللاعب بشكل كامل، واقتراب الموعد الرسمي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم، أصر فابريجاس على الدفع بدياو أساسيًا في مواجهة روما، إلا أن اللاعب تعرض لإصابة جديدة اضطرته لمغادرة الملعب بعد مرور نصف ساعة فقط.

وزاد غضب الجماهير السنغالية عقب تصريحات فابريجاس التي أكد خلالها أن نادي كومو هو من يدفع راتب اللاعب، وبالتالي من حقه الاستفادة منه خلال الدقائق المتبقية قبل التحاقه بمعسكر منتخب بلاده، وهو ما اعتبره كثيرون تصريحًا مستفزًا وغير مراعي لسلامة اللاعب ومستقبله الدولي.

