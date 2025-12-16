قائمة برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه جوادالاخارا مساء اليوم في تمام الساعه العاشرة مساء ، على ملعب بيدرو إسكارتين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

قائمة برشلونة لمواجهة جوادالاخارا كالتالي

ضمت قائمة برشلونة 23 لاعبًا هم

حراسة المرمى: تير شتيجن – خوان جارسيا – تشيزني

الدفاع: بالدي – كوبارسي – كريستنسن – جيرارد مارتين – كوندي – إيريك – جوفري

خط الوسط: بيدري – فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – برنال – درو – تومي

الهجوم: فيران – ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – راشفورد – روني.