موقف الإعارة قيد الدراسة.. «الغندور» يكشف عن عروض خارجية لـ «جراديشار»

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي عن وصول عرض دنماركي للتعاقد مع جراديشار، مهاجم الفريق، إلى جانب عروض أخرى من أندية في سلوفينيا وروسيا.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن العروض المقدمة تهدف إلى شراء اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، إلا أن المقابل المادي المعروض يُعد ضعيفًا، حيث لا يتجاوز 300 ألف دولار.

وأضاف الغندور أن إدارة الأهلي تدرس الموافقة على أحد هذه العروض، ولكن بشرط تعديل الصيغة إلى إعارة لمدة موسم ونصف، في ظل ضعف المقابل المالي المعروض للشراء النهائي.