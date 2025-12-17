جبّار ولن يتكرّر .. عمرو أديب يرد على مُنتقدي فيلم «الست»

علّق الإعلامي عمرو أديب على موجة الانتقادات الموجهة لـ فيلم “الست” وصنّاع العمل.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على منصة «إكس»: «90 في المية من اللي بيهاجموا فيلم الست ما شافوهوش، بس بينقلوا عن ناس تانية برضه ما شافوهوش، واللي طلع إشاعة إن الست في الفيلم بخيلة برضه ما شافهوش. يا جدعان، فيلم مصري عمله مصريين وإنتاج مصري، ليه هيشوّهوا أهم شخصية مصرية؟ الفيلم جبار، ولن يتكرر في التنفيذ ولا في التمثيل، فيه ممثلين ما قالوش سطرين عاملين إعجاز في الأداء، منى زكي مبهرة بكل المقاييس. لو سمحتم شوفوا الفيلم وبعدين اشتموه».

وتابع: «الفيلم ده فيه منى زكي، ومحمد فراج، وآسر ياسين، وكريم عبد العزيز، وسيد رجب، ونيللي كريم، وأحمد حلمي، وأحمد خالد صالح، وأمينة خليل، وعمرو سعد، وأحمد أمين. كل دول بيكرهوا مصر؟! كل دول محدش خد باله إنه فيلم مؤامرة وفيلم بيشوّه رمز اتربينا عليه اسمه أم كلثوم؟! وشركة الإنتاج سينرجي، اللي عملت سلسلة الاختيار، مشاركة في الجريمة الفنية دي؟!».

وأثار فيلم الست للفنانة منى زكي جدلًا واسعًا على الساحة الفنية، وتعرض لانتقادات بين مؤيد ومعارض، إلا أن لغة الأرقام تحدثت عن نجاح الفيلم.

من جانبها، كسرت الفنانة منى زكي صمتها وردّت على الجدل المثار حول أدائها في فيلم «الست»، مؤكدة أنها بذلت أقصى ما لديها لتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بما يليق بقيمتها الفنية ومكانتها التاريخية، واصفة إياها بأنها أسطورة وأيقونة عربية خالدة.