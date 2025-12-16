قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
فن وثقافة

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بالأوبرا .. صور

اروى جودة وعائشة بن احمد
اروى جودة وعائشة بن احمد
تقى الجيزاوي

انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على خشبة المسرح الصغير بـ دار الأوبرا المصرية، وذلك تمهيدا لانطلاق العروض والأنشطة التي تستمر خلال الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي لافت.

وشهد حفل الافتتاح فقرة فنية استعراضية على أنغام التراث المصري الحديث، أضفت أجواء احتفالية مميزة عكست هوية المهرجان وارتباطه بالثقافة المحلية.

تحدث المخرج ورئيس المهرجان وحيد صبحي عن ملامح الدورة السابعة، مستعرضا رحلة المهرجان منذ انطلاقه عام 2019، مؤكدا أن البدايات كانت متواضعة من حيث عدد أيام العرض، لكنها حظيت بتفاعل جماهيري فاق التوقعات، ما أكد أهمية وجود منصة حقيقية للسينما القصيرة.

وأشار صبحي إلى أن فترة جائحة كورونا كانت من أصعب التحديات، في ظل توقف العديد من المهرجانات، إلا أن إصرار إدارة المهرجان على الاستمرار جاء إيمانا بأن “صوت السينما يجب أن يظل حاضرا”، مع التشديد على الالتزام بمعايير الإبداع في اختيار الأفلام المشاركة.

وأكد أن الدورة السابعة تعد من أهم وأكبر الدورات في تاريخ المهرجان، سواء من حيث عدد الورش الفنية أو حجم المشاركة الجماهيرية وصُنّاع الأفلام، موضحا أنه تم زيادة عدد قاعات العرض نتيجة الإقبال الكبير مقارنة بالسنوات الماضية.

من جانبه، الفنان والناقد أحمد النبوي مدير المهرجان كلمة أكد خلالها أن المهرجان يسعى منذ تأسيسه إلى فتح آفاق جديدة أمام صناع السينما القصيرة، مشيرا إلى أن الدورة السابعة تشهد مشاركة 54 فيلما قصيرا ضمن ست مسابقات رسمية، إلى جانب ماستر كلاس وورش متخصصة وجلسات “لايف توكس” مع المخرج الكبير يسري نصر الله.

كما أعلن عن إطلاق “منصة القاهرة لدعم الأفلام القصيرة” للمرة الأولى، بمشاركة 8 مشروعات سينمائية تسعى للحصول على الدعم والفرص المستقبلية.

وأعرب الإعلامي والمدير التنفيذي للمهرجان تامر بيجاتو عن شكره لكل الداعمين للأفلام القصيرة، مؤكدًا أن المهرجان أصبح ملتقى حقيقيا لصناع السينما والطاقات الشابة، وأن تطور أدوات مثل سينما الموبايل أسهم في كسر الحواجز أمام المبدعين، ووجه رسالة للشباب مؤكدا أن “مصر فيها 500 مليون محمد صلاح”، في إشارة إلى حجم المواهب الكامنة.

وأكد المخرج والمنتج شريف مندور مؤسس بيت الفيلم ، أنه كيان غير ربحي يعمل منذ أكثر من خمس سنوات لدعم السينما، موضحا أن مهرجان الفيلم القصير هو أبرز أنشطته، كما أشار إلى عرض فيلم الافتتاح في منتصف الحفل، وهو فيلم عارف إنك تقدر تسمعني للمخرج يوسف صالحي.

كما شهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني القصير أعلم أنك تسمعني، في لحظة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

واستقبل الجمهور الفيلم بتصفيق حار عقب عرضه، في تأكيد على تقدير الحاضرين لقيمته الفنية ورسائله الإنسانية، خاصة في ظل ما يحمله من بعد إنساني يتجاوز الحدود الجغرافية، وهو ما ينسجم مع توجه المهرجان في دعم السينما القصيرة ذات القضايا الجوهرية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله، الذي تسلم أيضا جائزة وتكريم المخرج مروان حامد نيابة عنه، بعد اعتذاره عن الحضور بسبب وعكة صحية.

وأعرب نصر الله عن سعادته الكبيرة بالتكريم، متمنيا لمروان حامد الشفاء العاجل، وسط تفاعل حار من الجمهور عكس مكانة المكرمين في تاريخ السينما المصرية.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض البرد والإنفلونزا الشديدة في المنزل

مروان حامد

لظروف صحية.. يسري نصرالله يتسلم جائزة مروان حامد فى افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد