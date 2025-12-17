تفصلنا 4 أيام على بدء الشتاء.. تحذيرات من ظواهر جوية متقلبة

ونحن على أعتاب دخول فصل الشتاء تبدأ عدة ظواهر جوية فى الظواهر منها موجات شديدة البرد والأمطار ، حيث تفصلنا حوالى 4 ايام على بداية فصل الشتاء والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر .

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 17ديسمبر إلى الجمعه 26 ديسمبر 2025 وهى فترة 10 أيام من الاستقرار النسبي في الطقس.

درجات الحرارة

وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له ، الظواهر الجوية المتوقعة خلال ال10 أيام المقبلة ....

نهار دافئ:

درجات الحرارة حوالى 23–25°م أغلب الأيام،

وستبدأ تنخفض بالليل والصباح الباكر لتكون حول الـ 10°م.

ليل بارد:

أول يومين: 11–12°م

وحذر من معظم ايام الـ 10 : انخفاض لـ 8–10°م ( ميعاد دخول الشتاء الرسمي 21 ديسمبر 2025) ...

كما ستتسم آخر الفترة من الارتفاع النسبي فى درجات الحرارة لـ 12–14°م

سقوط الأمطار

أما حالة الأمطار تضعف تماماً أول الفترة، وتنعدم خلال الفترة كلها لافتا إلى أن الريتحهادئة في المجمل (شمالية ، غربية ، جنوبية غربية).



كما حذر من الشبورة المائية المستمرة صباحاً على مناطق كتير من الوجه البحري، الظهير الصحراوي للدلتا، وسيناء.

موعد بدء فصل الشتاء فلكيا

وكان قد كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا، حيث يقرب من شهر كامل على بدايته الرسمية وستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 20 مارس 2026 مما يعنى أنه يستمر لمدة 88 يوما من البرد والمطر .

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له أن شتاء 2026 قصير وسيكون أبرد من الطبيعي .

وأوضح أن توقعات الشتاء 2025/2026:

برد أقوى وليالي قـارسـة حيث أكد خبراء المناخ أن الشتاء بقى "أقصر… لكنه أبرد".



موجات صقيع

وأكد “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن هناك احتمالات واضحة لموجات صقيع ومحتمل أن تنخفض درجات الحرارة لاقل من 4 درجات في بعض المناطق (الدلتا – شمال الصعيد – الواحات).

الأمطار ستكون متفاوتة: من خفيفة لمتوسطة لغزيرة في بعض الفترات ، مع وجود فرص كبيرة لنشاط نوات قوية على البحر المتوسط.

ولفت إلى أنه هناك احتمالات سيول في: الظهير الصحراوي – سيناء – بعض مناطق الدلتا عند التقاء المنخفضات ، ومع ذلك هناك فترات جفاف بين المنخفضات بسبب اضطراب المناخ.

كما توقع رياح نشطة واضطرابات جوية خصوصًا في يناير وفبرايرمع اضطراب البحرين وبرودة ليلية أعلى من الطبيعي