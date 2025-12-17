«الغندور» يكشف عن توقعاته لنهائي كأس العرب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن توقعاته لنهائي بطولة كأس العرب.

وكتب «الغندور» عبر حسابه على فيسبوك: “مع كل الاحترام والتقدير للأردن لكن المغرب هي بطلة كأس العرب وده إحساسي وتوقعي”.

ويترقب عشاق الكرة العربية مباراة نهائي كأس العرب 2025، ويبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

نستعرض ترددات جميع القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025.

تردد قناة beIN SPORTS HD المفتوحة

نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 11566

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعد ما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.

موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025

تقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر 2025، في تمام الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.