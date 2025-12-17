ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلعب بالنار" في تعامله مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ طبيعة الرئيس ترامب مختلفة عن أي سياسي أمريكي تقليدي، حيث جاء من خارج المؤسسة السياسية، مما جعله أقل تأثرًا بالقواعد التقليدية لإدارة السياسة الداخلية والخارجية، وأضعف تأثير اللوبيات التقليدية المؤيدة لإسرائيل عليه، مقارنة بسلفه من السياسيين الداخلين إلى المؤسسة الأمريكية التقليدية.

وتابع، أن هذه الطبيعة الفريدة للرئيس الأمريكي منحت خطته بشأن غزة القدرةَ على تجاوز جميع الخطوط الحمراء التقليدية لدى إسرائيل، بما في ذلك مسائل حساسة مثل حق العودة للفلسطينيين وعدم التهجير القسري وحق تقرير المصير، بالإضافة إلى اعترافه بحركة حماس رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن هذه المقدمات تشكل ضغطًا على نتنياهو وتضعه في موقف صعب أمام الإدارة الأمريكية، خاصة مع التزام ترامب بخططه وعدم المراوغة بشأنها.