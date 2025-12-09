ضياء رشوان: حكومة نتنياهو ترى المرحلة الثانية من اتفاق غزة كلها خسائر

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قريبا .



وقال ضياء رشوان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" حكومة نتنياهو ترى ان المرحلة الثانية من اتفاق غزة كلها خسائر وتسعى لوضع العقبات امامها ".

وتابع ضياء رشوان:" الاحتلال قام بمئات الاختراقات لاتفاق وقف إطلاق النار "، مضيفا:" ترامب جاد في خطته بشان قطاع غزة ".

وأكمل ضياء رشوان :" خطة ترامب للسلام في غزة تؤكد أنه لن يجبر أي فلسطيني على ترك الأراضي الفلسطينية ولهم حق الرجوع غليها".



وتابع ضياء رشوان :" مصر تجهز خطة كاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم".