فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا

حرص عدد من نجوم الفن ، على دعم الفرعون المصري وفخر العرب محمد صلاح ، فى أزمته الأخيرة مع مدربه الحالي ارني سلوت فى نادي ليفربول الانجليزي ، والذى يقوم باقصائه من المباريات، وذلك بعد تصريحاته المثيرة التى أطلقها أيضا عن ناديه.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على دعم “محمد صلاح”، فى أزمته مع ناديه ليفربول.

محمد رمضان يدعم محمد صلاح

وجّه الفنان محمد رمضان، رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد الأزمة الحالية مع فريقه الإنجليزي.

وكتب محمد رمضان ، على صورة شاركها مع محمد صلاح عبر حسابه على انستجرام: “اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح”.

زينة تدعم محمد صلاح

بينما وجّهت الفنانة زينة دعمها لمحمد صلاح.

وشاركت زينة صورة تجمعها بمحمد صلاح، وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر"، مع إشارة إلى إزالة متابعتها لصفحات ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد حاتم يدعم محمد صلاح

وشارك الفنان أحمد حاتم متابعيه عبر "إنستجرام" بصورة لـ محمد صلاح، وعلق قائلا: "الأساطير لا تسقط أبدا.. الملك المصري".

تقرير عن أزمة محمد صلاح مع ليفربول

وكشف تقرير صحفي عن استعداد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأضاف التقرير، أن محمد صلاح لا يفكر في المال، ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة، في حين أن موقف إدارة ليفربول لا يزال متأملًا في الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، يبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار محمد صلاح وعودته للمشاركات مجددًا.