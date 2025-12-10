قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا

أحمد إبراهيم

حرص عدد من نجوم الفن ، على دعم الفرعون المصري وفخر العرب محمد صلاح ، فى أزمته الأخيرة مع مدربه الحالي ارني سلوت فى نادي ليفربول الانجليزي ، والذى يقوم باقصائه من المباريات، وذلك بعد تصريحاته المثيرة التى أطلقها أيضا عن ناديه. 

ونرصد فى التقرير التالي أبرز نجوم الفن الذين حرصوا على دعم “محمد صلاح”، فى أزمته مع ناديه ليفربول. 

محمد رمضان يدعم محمد صلاح

وجّه الفنان محمد رمضان، رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد الأزمة الحالية مع فريقه الإنجليزي.

وكتب محمد رمضان ، على صورة شاركها مع محمد صلاح عبر حسابه على انستجرام: “اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح”.  

زينة تدعم محمد صلاح

بينما وجّهت الفنانة زينة دعمها لمحمد صلاح. 

وشاركت زينة صورة تجمعها بمحمد صلاح، وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر"، مع إشارة إلى إزالة متابعتها لصفحات ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد حاتم يدعم محمد صلاح 

وشارك الفنان أحمد حاتم متابعيه عبر "إنستجرام" بصورة لـ محمد صلاح، وعلق قائلا: "الأساطير لا تسقط أبدا.. الملك المصري".

تقرير عن أزمة محمد صلاح مع ليفربول 

وكشف تقرير صحفي عن استعداد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأضاف التقرير، أن محمد صلاح لا يفكر في المال، ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة، في حين أن موقف إدارة ليفربول لا يزال متأملًا في الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، يبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار محمد صلاح وعودته للمشاركات مجددًا.

