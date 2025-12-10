إلهام شاهين تختتم رحلتها إلى السعودية بأداء مناسك العمرة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على أداء مناسك العمرة عن روح والدتها الراحلة، مستغلة وجودها في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وعلّقت قائلة:

«ختامها مسك.. الحمد لله، ختمت رحلتي إلى جدة بالذهاب إلى مكة لأداء عمرة لوالدتي كما أفعل كل عام. ربنا ما يحرمنيش من العادة دي. الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواكِ الجنة يا رب».

من جانب آخر، دافعت الفنانة القديرة إلهام شاهين عن فيلم "الست" بعد الهجوم الذي تعرّض له صناع الفيلم عقب طرح البرومو.

وقالت شاهين في لقاء مصور مع موقع صدى البلد: "لو فيه حاجة ما أعجبتهم وانتقدوها نحترم النقد، لكن إن فنانة تتهاجم والناس ما شافتش العمل، ده معناه إيه؟ إنتوا بتهاجموا إيه؟ ده كلام فارغ وشغل لجان".