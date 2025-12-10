حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟

ارتبط اسم حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر، بالرحيل عن القلعة البيضاء في يناير والانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

يذكر أن المدافع الدولي مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد حتى صيف 2027، ولم يقم حتى الآن بتجديد عقده رسميًا مع الفريق الأبيض، مما زاد من الشائعات حول انتقاله إلى الأهلي بشكل مجاني بعد انتهاء عقده.

رحيل حسام عبدالمجيد عن الزمالك

كشف الإعلامى هانى حتحوت، تفاصيل حديث خاص دار بينه وبين حسام عبدالمجيد، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بشأن موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال هانى حتحوت فى تصريحات خلال برنامج "الكلام المظبوط" عبر إذاعة "أون سبورت": «حسام عبدالمجيد قابلته مع أسامه فيصل ومحمود صابر لأنهم نفس الجيل ومع بعض فى المنتخب والمقابلة كانت صدفة».

وأضاف: «فسألته ايه الأخبار وايه الكلام اللى بيتقال؟.. قالى، أنا عقدى بيخلص الموسم الجاى مش الموسم الحالى وأنا قاعد فى الزمالك بشكل طبيعى ومش همشى إلا من خلال الزمالك».

وتابع: «قولتله هل أنت قريب من الرحيل؟ قالى أه أنا قريب من الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية اللى هى كمان كام يوم فى يناير يعني».

وأتم: «اللى عرفته إن فى عروض متاحه من البرتغال وفرنسا وإنه فى اتفاق تقريبا إنه لو جاله عرض كويس هيباع فى يناير خلاص لأن ملف التجديد صعب والزمالك مش هيكرر قصه زيزو تاني».

هل ينتقل حسام عبدالمجيد إلى الأهلي؟

بحسب تقرير سابق أذاعته قناة "أون سبورت" فإن حسام عبد المجيد قد عبر عن استغرابه من الهتافات التي وجهت ضده من قبل جماهير الزمالك بعد مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري المصري.

وأكد عبد المجيد للمقربين منه أنه لم يرفض تجديد عقده مع الزمالك، ولكنه يعرب عن رغبته في الرحيل إلى أوروبا إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا، في إشارة إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وأوضح عبد المجيد أنه في حال عدم ورود عروض مناسبة له من أوروبا، فإنه لا يمانع في تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدًا أنه لن ينتقل إلى الأهلي ولم يكن هناك أي تفاوض حقيقي مع المارد الأحمر حتى الآن.

هذا الموقف قد يطمئن بعض جماهير الزمالك، التي تشعر بالقلق من تكرار سيناريو انتقال لاعبين آخرين إلى الأهلي، مثلما حدث مع أحمد مصطفى "زيزو"، الذي انتقل إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع الزمالك في يونيو الماضي.