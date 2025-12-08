حسام عبد المجيد: الزمالك لا يعرف الاستسلام

حرص حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك، على دعم النادي، في ظل الأزمات المادية التي يواجهها في الفترة الحالية.

وكتب حسام عبدالمجيد عبر حسابه الشخصي عبر إنستجرام: "سيبقى الزمالك دائما محارب قوي لا يعرف الاستسلام .. ومن لا يؤمن بهذا فعليه الرجوع للتاريخ".

ازمات الزمالك

ودخل نادي الزمالك النفق المظلم جراء عديد الشكاوي من اللاعبين المحترفين والمدربين السابقين التي تم اتخاذ قرارات قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ودون عديد اللاعبين من نجوم الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤثرة للتعبير عن دعم النادي الأبيض.