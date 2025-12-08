قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة
نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري


أكد حسام أسامة، لاعب الزمالك السابق، أن الأزمة الحالية داخل الفريق لا تتعلق بالجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بل ترتبط بعدم جاهزية بعض اللاعبين وعدم تقديم الصفقات الجديدة الإضافة المنتظرة.


وقال أسامة، في لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:
«الوضع الحالي في الزمالك مش سببه المدرب أحمد عبد الرؤوف مجتهد وشاطر جدًا، وأنا شخصيًا اتعلمت منه كثير، وطريقته هجومية وواضحة».


وأضاف: «باركت له بعد توليه المسؤولية الفنية، وأتمنى له التوفيق. أنا مبسوط بوجوده، لأن الزمالك يمتلك كوادر شابة قادرة على قيادة الفريق. لكن عبد الرؤوف مظلوم، لأن بعض اللاعبين مش على مستوى الزمالك. الجزيري وبنتايك هما الأفضل بين الأجانب، والباقي لم يضيف شيئًا».
وتحدث أسامة عن الوافد البرازيلي خوان بيزيرا قائلًا:«خوان بيزيرا لم يقدم أي إضافة. هو بتاع لقطة وتفاعل مع الجماهير، ويميل للحلول الفردية، وأنا لا أفضل هذا الأسلوب».


وعن الكونغولي شيكو بانزا، قال: «بانزا موهوب، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب حتى الآن».


وأشار أسامة إلى تأثير سيف الدين الجزيري قائلاً:«الجزيري لما بيلعب الزمالك بيكون كويس جدًا. مش أي لاعب يجي الزمالك ويعرف يبان. ناصر منسي مقصر مع نفسه الفترة دي، وأحمد شريف بشوفه "ونج" أكتر من كونه رأس حربة، وعمرو ناصر مهاجم جيد لكنه يحتاج للتطوير».
 

الزمالك اخبار الزمالك دورى نايل اخبار الرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

