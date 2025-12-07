كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

قال الإعلامي جمال الغندور، إن أحمد ربيع لاعب الزمالك سيواصل الغياب عن مبارايات الفريق، ومنها المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يحتضنها ستاد المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور،: يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، بسبب إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث لم يتعافَ بشكل كامل بعد، ليتم منحه مزيدًا من الوقت قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.