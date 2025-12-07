برلماني: الحصول على اللقاحات الموسمية الحل لتفادي الإصابة بالعدوى الفيروسية

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أنه مع بدء موسم الشتاء، تتكاثر الفيروسات بشكلها المعتاد كل عام وليس هناك مايدعو للقلق والأمور مطمئنة طبقا لتصريحات وزير الصحة ، مؤكدا أن الأمر يتتطلب رفع مستوى الوقاية والوعي لتجنب الإصابة ومضاعفاتها.

وعن طرق الوقاية من العدوى الفيروسية، أفاد" يحيي" خلال تصريحاته بضرورة الحصول على اللقاحات الموسمية، إلى جانب تهوية الأماكن المغلقة، ودعم الجهاز المناعي والحفاظ على النظافة الشخصية.

جاء ذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ظهر اليوم لتوضيح دور العدوى المنتشرة وتحديد نوع الفيروس الموسمي ، قائلا:" إن نوع الانفلونزا الموجود في مصر هو H1N1 وهو النوع المعتاد ولاوجود للمتحورات.

و أضاف عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي ، للاعلان عن الوضع الوبائي في مصر ، أن الأمور طبيعية وننصح في توخي الحذر واستخدام الإجراءات الطبية المتوقعة من شرب السوائل والتهوية السليمة والراحة التامة لمن يظهر عليه أعراض الانفلونزا .

لقاح الانفلونزا



وأكد وزير الصحة، أن اللقاح الموسمي الانفلونزا وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة جيد للغاية ويحد من شدة الأعراض