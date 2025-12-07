مصادر غير علمية وجهات مغرضة .. وزير الصحة عن شائعات انتشار فيروسات جديدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان، أن ما يتردد من شائعات عن وجود فيروسات أو متحورات جديدة نابع من جهات غير علمية أو جهات مغرضة لإثارة الرأي العام بالشائعات.

وزير الصحة : لم نهرب من المسئولية

وأضاف عبدالغفار ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الوضع الوبائي في مصر، أن الوزارة تراهن علي وعي المواطن المصري تجاه الشائعات مشيرا إلي أن توجه الوزارة التوعية ونشر الثقافة علي الرغم من وجود معلومات مغلوطة أن الوزارة تهرب من مسئوليتها علي عكس الحقيقة تماما فنحن لسنا مسئولين عن انتشار الفيروسات أو أي مرض.