وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الوزارة رصدت أكثر من 420 ألف إشارة صحية متداولة تخص الأمراض المختلفة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها غير دقيق أو مضلل، ما يسبب حالة من البلبلة بين المواطنين.

وشدد الوزير على أن وزارة الصحة غير مسئولة عن أي فيروس يتم تداوله على مواقع التواصل دون بيانات رسمية، قائلاً: "ليست جريمة أن نُصرّح بالحقيقة.. ولا نخفي أي معلومات، ولدينا أجهزة رصد قوية في مجال الطب الوقائي، ولا نهرب من المسئولية".

اهتمام خاص بأمراض الجهاز التنفسي

وأوضح عبد الغفار أن القيادة السياسية تولي أمراض الجهاز التنفسي أهمية استثنائية، خاصة مع تحولها لعبء صحي واقتصادي على مستوى العالم، وزيادة معدلات الإصابة في السنوات الأخيرة.

وقال إن الدولة تتابع الموقف الوبائي من خلال أنظمة رقابية دقيقة وفرق ترصد على أعلى مستوى.

تطوير شامل للمنظومة الصحية

وأضاف وزير الصحة أن مصر تسير بخطى واضحة نحو تطوير المنظومة الصحية، خصوصًا مع تزايد الأمراض التنفسية المزمنة وتكرار الجوائح العالمية كل 6 إلى 7 سنوات، ما جعل تخصص الصدر والجهاز التنفسي من أكثر التخصصات التي تتطلب تحديثًا مستمرًا.

أرقام عالمية مقلقة

واستعرض عبد الغفار مؤشرات دولية خطيرة، أبرزها:

مرض الانسداد الرئوي المزمن مسئول عن نحو 5% من وفيات العالم.

الربو يتسبب في وفاة أكثر من ألف شخص يوميًا عالميًا.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذه التحديات عبر:

مكافحة التدخين.

تحسين جودة الهواء.

التوسع في برامج التأهيل التنفسي لتحسين حياة المرضى.