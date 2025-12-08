الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد قسوة

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، أن أي عدوان جديد من جانب إسرائيل سيُواجَه برد أشد وأكثر حسمًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تتمكن من الصمود أمام الصواريخ الإيرانية وكانت هي من سعت لوقف إطلاق النار.



ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن باكبور قوله إن القوات الإيرانية كانت خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو "مزوّدة بأحدث التقنيات في العالم"، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الصواريخ الإيرانية بتقنيات التخفي لرفع قدرتها على اختراق الدفاعات المعادية.



وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة حاولتا تحويل العدوان إلى حرب شاملة مشتركة، اعتقادًا بأن استهداف المواقع الحساسة واغتيال كبار القادة سيؤدي إلى الفوضى داخل إيران، غير أن تلك المحاولات لم تحقق أهدافها، خاصة بعد إعادة هيكلة القيادة الإيرانية بشكل فوري بأمر من الزعيم الأعلى.

