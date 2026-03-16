قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقـ.تل الفنان سعيد مختار

بدأت محكمة جنايات الجيزة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، خلال مشاجرة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وأدلى المتهم، 61 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مبينًا أنه يعمل مديرًا لإحدى الشركات، وتزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ 3 أشهر، وأضاف أنه توجه إلى النادي بعد أن أخبرته زوجته بذهابها لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها.

وأشار في أقواله إلى أنه اصطحب زوجته إلى أحد الكافيهات لحين انتهاء نجلها من مقابلة والده، إلا أنه فوجئ بطليق زوجته يطاردهما ويعتدي عليهما بسكين، ما تسبب في إصابته بجرح في يده، وخلال التشابك أصيب الفنان سعيد مختار بطعنة في الذراع أودت بحياته، قائلا: "لم أقصد قتله.. وكان هو من بدأ الاعتداء".

كانت قد شهدت جريمة مصرع الفنان سعيد مختار تفاصيل وتطورات مثيرة عقب خروج دفاعه لتفجر عدة مفاجآت حول علاقته بوالدة ابنه التي تزوجت من آخر عرفيًا وقام زوجها العرفي بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وفجرت شيرين جودة محامية سعيد مختار مفاجأة صادمة بأن ما يتردد أن الفنان طلق زوجته عار تمامًا عن الصحة وأنها ما زالت على ذمته وأنها بزواجها عرفيًا من آخر جمعت بين زوجين، وأصيب موكلها بصدمة فور علمه بعلاقة زوجته بشخص آخر، وأنها رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي ولم يصدر فيها حكم.

وأضافت "جودة" في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية أن الفنان سعيد مختار في أول نوفمبر الماضي استأجر شقة لزوجته وقبل الجريمة بعدة ساعات قام بتحويل مبلغ مالي لها من أجل الإنفاق على ابنه سليم الذي كانت تمنعه من رؤيته منذ فترة حتى تم التواصل بينهما لرؤية ابنه مساء يوم الجمعة الماضي الذي وقعت به الجريمة، حيث حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي رغم وجود زوجها والد طفلها.

الفنان سعيد مختار قتل الفنان سعيد مختار مدينة 6 أكتوبر محكمة جنايات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

من الفراعنة إلى اليوم.. تاريخ كحك العيد في مصر

صحة ووعي

قومي الطفولة والأمومة: مبادرة صحة ووعي تقوم برعاية طبية شاملة للمواطنين

صورة أرشيفية

ناقد: ضربة جزاء الترجي أمام الأهلي مشكوك في صحتها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

