الإثيوبيون يحتجون في إسرائيل على قمع الشرطة ولشعورهم بالتمييز

احتجّ، اليوم الأحد، المئات من أفراد الجالية الإثيوبية في إسرائيل احتجاجًا على التعامل العنيف والمهين من قبل الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد تعرض شاب إثيوبي لضرب مُبرح من قبل الأمن الإسرائيلي خلال اعتقاله.



وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الاحتجاج الذي نظم أمام مركز شرطة المنطقة 13 في أشدود، جاء اعتراضا على ما قال المحتجون إنه عنف من قبل الشرطة وتطبيقها الانتقائي للقانون، في إشارة إلى شعورهم بالتمييز.



وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة شارع ألتالينا، وهو شارع رئيسي في المدينة، مما تسبب في ازدحام مروري خانق.



وكان من بين المتظاهرين عضو الكنيست بنينا تامانو-شاتا.



ونُظم الاحتجاج عقب حادثة وُثّق فيها اعتقال شاب إثيوبي من سكان المدينة بعنف.

لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إنه اعتُقل بهذه الطريقة بعد أن ضرب شرطيًا وطارد المارة بفأس في حديقة المدينة يوم الأربعاء الماضي.