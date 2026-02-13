بسبب اتلاف كابل.. انقطاع الكهرباء عن علم الروم بمطروح

تشهد منطقة علم الروم بمدينة مرسي مطروح انقطاع التيار الكهربائى بسبب حدوث إتلاف لكابل التغذية الرئيسي للكهرباء بمناطق شارع الملح خلال أعمال التطوير والتوسعه وقيام الشركات بعمل البنيه التحتية.

وأضاف أن المناطق التى حدث بها انقطاع التيار الكهربائى مناطق شارع الملح و خلف عمارات ك4 الجديده جزء من شارع الإمام مالك منطقه السلخانه.

واشارت شركة كهرباء مطروح إلى ان الكابل تعرض للاتلاف امس الاربعاء وتم اصلاح الكابل واعاده التوصيل بواسطة فرق العمل بالشركة .

واضافت الشركة إلا أنه اليوم الخميس تم قطع الكابل مره اخري وتم تحديد العطل وجاري الحفر لإصلاح العطل.

واعرب قطاع كهرباء مطروح عن اعتذاره لأهالينا من قاطني المناطق المشاراليها، علما بانه تفادياً لعدم تكرار المشكله والعمل علي حلها جزريا تم مد وتركيب كابل جديد كمصدر بديل بطول 6 كيلو متر من لوحه توزيع الجامعه حتي عمارات ك٤ الجديده وجاري الانتهاء منه ودخوله الخدمه.